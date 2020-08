Governo faz parceria com Ambev focando agricultura familiar no Nordeste goiano

O governo estadual vai anunciar hoje uma parceria com a cervejaria Ambev, que deve produzir uma cerveja goiana feita com fécula de mandioca comprada de pequenos produtores da agricultura familiar das regiões Norte e Nordeste de Goiás. O anúncio será feito durante o evento de posse do secretário da…