Governo estadual leva adiante desestatizações da Metrobus e Iquego

O governo estadual já trabalha na formatação das desestatizações da Metrobus e da Indústrias Químicas do Estado de Goiás (Iquego). Os processos, que podem ser realizados a partir de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), estão na fase de levantamento de ativos e passivos para que depois sejam formatadas as concorrências. Titular da Goiás Parcerias, Enio Caiado explica à coluna que no caso da empresa que detém a concessão do Eixo Anhanguera os trabalhos estão em fase inicial, enquanto que os procedimentos relativos à Iquego estão mais avançados. “Com estas informações nas mãos vamos formatar as privatizações ou concessões. O importante, como o governador (Ronaldo Caiado, do DEM) tem frisado, é que o Estado não tenha custo”, diz.