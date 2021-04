Governo envia prorrogação do estado de calamidade à Assembleia

O governo enviou ontem à Assembleia Legislativa a prorrogação do estado de calamidade em Goiás até 31 de dezembro deste ano, em decorrência da pandemia de Covid-19. Novo decreto deve ser editado — o efeito do anterior terminou no fim de 2020. O reconhecimento da calamidade é necessário para que o Estado seja dispensado de atingir resultados fiscais, de estabelecer medidas de contenção previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e possa extrapolar a despesa com pessoal. O texto enviado ao Legislativo justifica que, “infelizmente, a expectativa de que essa situação de emergência em saúde pública com impactos diretos nas finanças públicas estivesse controlada no atual exercício financeiro não se concretizou.” Ao contrário, recrudesceu. “Como resultado disso, o que se prevê é que as receitas públicas sejam ainda mais reduzidas e que as despesas do Estado com medidas para atenuar a crise sofram incrementos consideráveis”, diz o texto, ressaltando que a não prorrogação poderia “paralisar o aparato público.”