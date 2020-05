Governo busca alternativa para conseguir retomada de isolamento social

Diante da dificuldade de garantir apoio para a retomada das restrições nos moldes iniciais em 32 cidades goianas, o governo estadual estuda alternativas que possam ter mais adesão, principalmente entre empresários, prefeitos e lideranças religiosas. Uma delas é a chamada regra 10-4. Desenvolvida por cientistas em Israel, ela consiste na implementação de ciclos com 10 dias quarentena seguidos por 4 dias úteis, liberando todas as atividades econômicas a partir da adoção de protocolos. Segundo o secretário Adriano Rocha Lima (Desenvolvimento e Inovação), que monitora dados sobre isolamento e disseminação do novo coronavírus, há evidências de que o sistema é “suficiente do ponto de vista epidemiológico” porque os prazos de abertura e fechamento das atividades coincidem, respectivamente, com os de incubação e transmissibilidade do vírus. “Não é que a gente tenha decidido por um modelo ou outro, mas a gente abriu o debate e consideramos todas as estratégias”, diz.