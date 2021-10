Humberto Aidar deve ficar na Assembleia ao menos até o início de 2022

Com sua vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) garantida, o deputado estadual Humberto Aidar (MDB) deve continuar na Assembleia Legislativa ao menos até o início de 2022. O parlamentar tinha a intenção de permanecer na Casa até o fim do ano para participar da votação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e garantir a destinação da sua cota de R$ 9,4 milhões em emendas…