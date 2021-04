Apesar de estar em um movimento de ampliação dos quadros de seu partido, o governador Ronaldo Caiado (DEM) decidiu segurar a busca por filiações de prefeitos do MDB. Conforme apurado pela coluna, trata-se de estratégia para evitar estranhamentos com a cúpula do partido, especialmente com o presidente estadual Daniel Vilela. Nos bastidores, Daniel tem dito a aliados que qualquer conversa que possa resultar numa aliança em 2022 ficaria prejudicada por esse tipo de investida e resultaria no tensionamento de uma relação que tem melhorado desde o início do ano. Na busca por novos quadros, Caiado chegou a garantir a filiação do prefeito de Joviânia, Renis Eustáquio, que deixou o MDB. No entanto, conforme a coluna mostrou recentemente, governistas, inclusive aqueles filiados ao MDB, avaliam como um caminho natural, especialmente após o desembarque da gestão do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos). Mas os dois lados descartam a possibilidade de isso acontecer antes de 2022.