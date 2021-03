Emedebistas passam a falar em rompimento com início da reforma de Rogério

A reforma do secretariado do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), acirrou os ânimos entre emedebistas, que passaram a tratar, nos bastidores, da possibilidade de desembarque do Paço Municipal. Conforme o apurado, os movimentos…