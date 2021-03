Eliton anuncia Marconi para vice do PSDB em Goiás

Recém-empossado como presidente do PSDB em Goiás, o ex-governador José Eliton anuncia à coluna que o também ex-governador Marconi Perillo será o 1° vice-presidente do partido. De acordo com ele, o aliado articulará alianças e também a construção das chapas de…