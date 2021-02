Paço avalia primeiro teste da base como positivo, mas vê resultado com cautela

A rejeição de emendas e a manutenção do valor do Renda Família em R$ 300 no plenário da Câmara de Goiânia foi vista pela Prefeitura de Goiânia como um resultado positivo para o primeiro teste de sua base. No entanto, o placar de 23…