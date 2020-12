Disputa pela Prefeitura de Goiânia em 2020 custou um terço a mais do que em 2016

As despesas de campanha dos 16 candidatos à Prefeitura de Goiânia somaram R$ 9,58 milhões no primeiro e no segundo turno. O montante foi somado com base nas prestações de contas entregues ao Tribunal Superior Eleitoral e representa…