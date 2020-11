Campanhas intensificam ações nos três últimos dias que antecedem as eleições

Os QGs de Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) que, segundo as pesquisas, devem seguir para o segundo turno em Goiânia, vão intensificar as ações de rua de olho nos últimos três dias de campanha. Do lado emedebista estão…