Vanderlan Cardoso admite pré-candidatura e fala em aliança com o governo

Após conversas com as principais lideranças de seu partido, o PSD, e abertura de diálogo com o governador Ronaldo Caiado, o senador Vanderlan Cardoso (PSD) admite pela primeira vez que é pré-candidato a prefeito de Goiânia. “Decidi rever meu…