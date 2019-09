Fieg aponta redução de 75% em incentivos e Mabel cobra mudança de postura

Balanço feito pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás com base em dados da Secretaria Estadual de Indústria e Comércio aponta que o montante dos incentivos fiscais foi reduzido em 75% no primeiro semestre de 2019, enquanto que o…