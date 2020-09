Falando em continuidade, ex-Sefin coordenará plano de governo de Maguito

Tido como o principal responsável pela recuperação das contas da Prefeitura de Goiânia na gestão do prefeito Iris Rezende, o ex-secretário de Finanças Alessandro Melo será o coordenador do plano de governo do ex-governador Maguito Vilela, que lança sua pré-candidatura hoje, na corrida pelo Paço Municipal. O ex-auxiliar irista diz que o trabalho está na fase inicial, mas adianta que o projeto será de continuidade da gestão de seu ex-chefe. “É um convite que leva a uma gestão de continuidade. O Maguito não tem intenção nenhuma de dar um cavalo de pau e mudar caminhos que a prefeitura está trilhando”, afirma Alessandro, segundo o qual o projeto emedebista para as eleições deste ano também terá o foco “nos passos que precisam ser dados a mais”. “Goiânia é uma cidade muito atrasada do ponto de vista tecnológico, tanto no que diz respeito aos serviços prestados à população quanto em infraestrutura tecnológica. Queremos trazer esse conceito de cidade inteligente”, diz.

No passado

Parte da equipe que atuará no plano de governo estava com Alessandro Melo na Sefin. O mesmo time foi o responsável pelo “Plano de Metas” que Vanderlan Cardoso (PSD), potencial adversário de Maguito, apresentou em 2014.

Aposta

O QG emedebista identificou que a popularidade de Iris Rezende cresceu após sua aposentadoria. Neste cenário, o discurso de continuidade favorece Maguito.

2+2=4

Do presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, segundo o qual é mais provável uma aliança com o DEM do que com o MDB em Goiânia: “É uma questão de lógica formal. O PSD tem projeto antigo de ter candidatura própria a prefeito e o MDB terá candidato.”

Mas...

Segundo Vilmar, a “fase de decisão” só começa a partir de segunda.

Desperdício