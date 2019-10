Estado dará bolsa para famílias cuidarem de vítimas de violência

O governo estadual lançará em outubro, dentro das programações do “mês da criança”, o programa Família Acolhedora. O projeto será tocado pela Organização das Voluntárias de Goiás e prevê o pagamento de bolsas mensais para famílias cadastradas cuidarem de crianças e adolescentes vítimas de violência familiar, abuso ou exploração sexual, permitindo a retirada emergencial da situação de vulnerabilidade e posterior reintegração com as famílias de origem. Os valores têm como base o salário mínimo e irão de R$ 715,50 por criança de 4 a 12 anos até R$ 954, no caso de crianças de 0 a 3 anos ou crianças e adolescentes de qualquer idade com alguma deficiência. O acolhimento será feito com a mediação da OVG, que ficará responsável por acompanhar cada caso, mas as guardas serão concedidas pelos juizados da infância e da juventude. O programa será iniciado em 2020 no Entorno e nas 10 cidades mais vulneráveis. A previsão é de expansão para 100 municípios em 2021 e universalização em 5 anos.