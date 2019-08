Entidades articulam por mudanças no Plano Diretor

Entidades que representam empresários e o setor imobiliário iniciaram conversas com vereadores sobre possíveis alterações no projeto de revisão do Plano Diretor, que começa a tramitar hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara de Goiânia.…