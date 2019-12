Em ano de cortes de inventivos, Produzir registra aumento de 65%

Em ano de cortes a incentivos fiscais e crise entre o governo e o setor produtivo, levantamento da Secretaria de Indústria e Comércio (SIC) aponta um crescimento de 65% no número de projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do Produzir neste ano, em comparação com 2018. Ao todo, foram 165 projetos aprovados ante 100 do ano passado; 61 dos projetos foram aprovados na última reunião do conselho, realizada na sexta-feira (20). A pasta prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão com geração de 6,7 mil empregos diretos – a previsão de arrecadação de ICMS para os próximos 12 anos, segundo o governo, é de R$ 4,5 bilhões, uma média anual de R$ 375 milhões. As empresas que entrarem no Produzir agora, porém, terão o direito de migrar para o ProGoiás, novo programa de incentivos fiscais que o governo quer criar para o ano que vem.