Elias Vaz abre espaço para Mendanha e fala em palanque para Lula

O deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB em Goiás, diz que convidou o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), para se filiar ao partido com abertura de espaço para a disputa pelo governo estadual nas eleições do ano que vem.…