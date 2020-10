Atores envolvidos na disputa pela Prefeitura de Goiânia avaliam que a campanha ganhou contornos de imprevisibilidade devido ao quadro de saúde de Maguito Vilela, candidato do MDB. A primeira dúvida é em relação à participação do emedebista. Aliados ouvidos pela coluna avaliam, com base em informações da equipe médica que, mesmo no melhor…