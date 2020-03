Diante de incerteza sobre corona, Assembleia quer implementar sessões remotas

A Assembleia Legislativa deve realizar sessões remotas, com votos e discussões não presenciais dos deputados estaduais, para apreciar projetos de lei, especialmente aqueles que são considerados necessários para combater o novo coronavírus ou minimizar os seus efeitos. A pedido do presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), a equipe de TI está na fase final de desenvolvimento de um aplicativo que permitirá votações remotas e debates das matérias por vídeo. Falta, no entanto, um parecer da procuradoria indicando se o novo modelo pode ser implementado por ato da mesa diretora ou se serão necessárias sessões presenciais e reuniões das comissões na semana que vem para aprovar mudanças no regimento interno. Lissauer explica que a medida é necessária diante das incertezas do momento. “A gente não sabe se em 15 dias vai dar conta de voltar (as atividades da Assembleia). Ainda está muito incerto e as perspectivas não são animadoras. Estamos nos preparando para isso”, diz.