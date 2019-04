Deputados articulam para que votação do Orçamento Impositivo seja secreta

Em uma estratégia para facilitar a aprovação do retorno do Orçamento Impositivo para 1,2% das receitas do Estado, deputados estaduais articulam para que a votação da proposta de emenda à Constituição Estadual seja secreta. Conforme o apurado, a ideia tem ampla aceitação entre o recém-formado grupo de independentes e de parte da bancada governista. A votação secreta depende de aprovação de requerimento em plenário. A ideia é de que o pedido seja apresentado pelo oposicionista Talles Barreto (PSDB), autor da PEC. A coluna mostrou nos últimos dias que cresce o apoio à revisão das mudanças patrocinadas por Ronaldo Caiado (DEM) no fim do ano passado, logo após a sua eleição. O governador garantiu na legislatura passada a redução da cota para as emendas impositivas, com previsão inicial de 0,5% e aumento escalonado até chegar a 0,8% em 2022.