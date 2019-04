De saída, presidente do PSDB defende expulsão de Sorgatto e prefeitos infiéis

Presidente do PSDB goiano até maio, quando serão realizadas novas eleições, o ex-deputado federal Giuseppe Vecci diz ser favorável à expulsão do deputado estadual Diego Sorgatto, que está na base do governo de Ronaldo Caiado, e de prefeitos que apoiaram a eleição do democrata no ano passado. “Tem…