O secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, diz à coluna, com exclusividade, que se filiou ao PSD com planos disputar o Senado nas eleições do ano que vem com o objetivo de “ajudar Goiás” e cumprir um papel no Legislativo que lhe foi dado nas eleições de 2002, quando se elegeu deputado…