De olho em 2022, PSDB planeja série de eventos regionais para este ano

O PSDB estuda iniciar neste mês uma série de eventos regionais em Goiás a fim de reunir membros do partido, mas também lideranças de outras siglas, em preparação para as eleições do ano que vem. A ideia é fazer quatro eventos por mês em cidades diferentes e iniciando pelo interior, de modo que os municípios do Entorno do Distrito Federal e Região Metropolitana de Goiânia sejam os últimos. O…