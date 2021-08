Assim que for consolidada a aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM), que já é dada como certa, o presidente do MDB em Goiás, Daniel Vilela, vai comandar uma espécie de “QG”, como tem sido apelidado, para reforçar a articulação política da base governista de olho em 2022. A ideia é aproveitar a estrutura do…