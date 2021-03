Cooperativa retoma debate sobre transporte alternativo

Diante do debate sobre as aglomerações no transporte coletivo, proprietários de vans do transporte escolar voltam a defender o uso de seus serviços como alternativa. O presidente da Cooperativa de Transporte Escolar e Turismo de Goiás (Cooperteg), Adilson Humberto de Lellis, afirma que na capital existem cerca de 300 vans escolares paradas há quase um ano por conta das restrições às aulas…