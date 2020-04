Compensação de ICMS a Goiás pode chegar a R$ 1,2 bi

O substitutivo do Plano Mansueto, apresentado na Câmara dos Deputados na semana passada, deve garantir a Goiás, caso seja aprovado, compensação de até R$ 1,2 bilhão por perdas na arrecadação do ICMS devido à crise gerada pelo novo coronavírus. Os cálculos foram feitos pela área técnica da Câmara, com base em dados do…