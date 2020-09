Com escolha de Rogério Cruz para vice, Maguito mira apoio na Câmara

A definição do vereador Rogério Cruz (Republicanos) para a vice de Maguito Vilela (MDB) na disputa pela Prefeitura de Goiânia tem como pano de fundo a busca por apoio na Câmara de Goiânia. Além de ter garantido o apoio do partido do deputado federal João Campos, que tem tempo de TV próximo ao do MDB, e da Igreja Universal, da qual Rogério e as principais lideranças da sigla, incluindo o deputado estadual Jeferson Rodrigues fazem parte, a indicação do parlamentar teve aval do presidente da Câmara, Romário Policarpo. O vereador comanda o diretório metropolitano do Patriota e pode anunciar hoje apoio ao projeto emedebista. Como as bancadas do MDB, Patriota e Republicanos têm 10, 8 e 2 cadeiras, respectivamente, Maguito garantirá o apoio de pelo menos 20 dos 35 vereadores se as articulações vingarem. Já estão definidas as presenças do PTC e do PMDB na coligação.