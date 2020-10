Com campanha morna, Maguito cresce mas não tira vantagem de Vanderlan

A segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR sobre as eleições em Goiânia mostra que Maguito Vilela (MDB) ficou mais conhecido do eleitorado e viu suas intenções de voto no levantamento estimulado crescerem 4,3 pontos porcentuais, saindo de 13%…