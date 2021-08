Com aumento de 185,3% na arrecadação, Paço prorroga desconto de ISTI por 60 dias

A Prefeitura de Goiânia anuncia hoje a prorrogação por mais 60 dias da redução de 50% do Imposto Sobre Transmissão de Imóveis (ISTI). Pleito das construtoras para fomentar o mercado imobiliário, o desconto tem sido aplicado desde 9 de julho com validade de 30 dias, mas com lei autorizando a…