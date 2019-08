Celg G T deve investir no lugar da Enel com recursos do BNDES

A Celg Geração e Transmissão, que pertence ao Estado, deve ficar responsável pelos investimentos que a Enel tem deixado de fazer em Goiás a partir de empréstimo de até R$ 2 bilhões via BNDES. A proposta, apresentada pelo Ministério de Minas e Energia,…