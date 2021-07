O movimento dos prefeitos emedebistas em defesa da aliança com o governador Ronaldo Caiado (DEM) elevou a tensão entre Gustavo Mendanha e o partido. A carta assinada pelos 27 gestores municipais cita indiretamente a pré-candidatura do prefeito de Aparecida de Goiânia, a relaciona com “projetos políticos de grupos…