Carta apela a Iris e Maguito para defender candidatura

A carta que o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pretende entregar ao presidente do MDB, Daniel Vilela, em defesa de uma candidatura própria do partido apela para o histórico do partido, com destaque aos ex-governadores Iris Rezende e Maguito Vilela. O texto, ao qual a coluna teve acesso, faz referência ao enfrentamento da ditadura…