Caiado quer consenso com Poderes e Sintego sobre pagamento de piso salarial

O governador Ronaldo Caiado (DEM) chamou os presidentes da Assembleia Legislativa, do TJ, do TCE, do MP e do Sintego para conversar hoje a respeito do pagamento do piso salarial para servidores da Educação. A conversa ocorre em meio às discussões da PEC que inclui os 2% da UEG nos 25% de vinculação…