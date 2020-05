Caiado pede a deputados que destinem emendas impositivas para a Saúde

Em videoconferência com os deputados estaduais que integram sua base na Assembleia Legislativa, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sinalizou para o pagamento das emendas impositivas deste ano, mas pediu que todas elas sejam destinadas à Saúde, com prioridade par a estruturação de hospitais regionais. O assunto dominou a reunião realizada na noite de terça e entrou na pauta por conta da ansiedade dos parlamentares em relação ao cumprimento do Orçamento Impositivo em tempos de pandemia, uma vez que há o entendimento, inclusive na Assembleia, de que o decreto de calamidade pública desobriga o governo de pagar as emendas. Como a Constituição Estadual prevê para 2020 a destinação de 0,7% do orçamento estadual para saúde e educação, a alteração não é consenso entre os governistas. No entanto, a coluna apurou que, diante da “carta branca” que o governo tem para não cumprir as emendas, há tendência de a solicitação do governador ser acatada inclusive pela oposição.