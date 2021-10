Após o estremecimento provocado pelo anúncio do presidente do MDB, Daniel Vilela, como pré-candidato a vice-governador, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), está em rota de reaproximação com o governador Ronaldo Caiado (DEM). A coluna apurou que a cúpula nacional do partido de Cruz, influente na…