Caiado define detalhes de programa que prevê transferência de renda

O governador Ronaldo Caiado (DEM) apresentou, em reunião com auxiliares do primeiro escalão e técnicos de seu governo, no sábado, os primeiros detalhes do programa social com transferência de renda que pretende lançar até o fim do segundo semestre. Conforme o apurado pela coluna, a ideia é que o sucessor do Renda Cidadã tenha valor entre R$ 200 e R$ 250 e seja pago diretamente a mães em…