Caiado busca deputados insatisfeitos para aprovar PEC da Educação

O governador Ronaldo Caiado (DEM) deve dedicar as reuniões com deputados hoje para tratar da PEC que reduz a vinculação para a Educação no Estado de 27% para 25%. É o que afirmam deputados. O projeto enfrenta resistências na Casa e foram chamados aqueles apontados como os mais insatisfeitos dentro da base: Karlos Cabral (PDT),…