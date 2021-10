Aliados avaliam que as viagens do governador Ronaldo Caiado (DEM) ao interior em busca de diálogo com governistas insatisfeitos que rejeitaram a aliança DEM-MDB começam a surtir efeito. Caiado, que já tinha visitado Goianésia e Rio Verde em busca de reaproximação com Renato de Castro (Codego) e o prefeito Paulo…