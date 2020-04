Cadastro que será usado para auxílio emergencial cresceu 20% em Goiás

O número de goianos incluídos no Cadastro Único do governo federal (CadÚnico), entre janeiro e março, aumentou 20%, passando de 292,5 mil para 351,1 mil. Os dados são do Ministério da Cidadania e foram compilados pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás. O CadÚnico, que reúne informações de…