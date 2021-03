Câmara terá sessão para votar adesão de Goiânia a consórcio de vacinas

A Câmara de Goiânia decidiu agendar sessão presencial para terça-feira com o objetivo de votar projeto de lei encaminhado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para autorizar a adesão de Goiânia ao protocolo de intenções assinado por prefeituras de todo o Brasil com o objetivo de comprar vacinas contra a Covid-19. A proposta permite a adesão da capital ao consórcio e autoriza também a abertura de crédito especial para a mesma finalidade. A Prefeitura tem falado em adquirir de 600 mil a 1 milhão de doses. Conforme o apurado, interlocutores do Paço Municipal acertaram que a presença dos vereadores em plenário facilita uma votação “relâmpago”. A ideia é, com base no rito especial de tramitação permitido durante a pandemia, votar a matéria em primeira e segunda votações no mesmo dia. Além dos 35 parlamentares, devem ser autorizadas as presenças de 6 funcionários da mesa diretora e 2 guardas. A Casa não tem atividades presenciais desde 24 de fevereiro.