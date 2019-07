Câmara inicia “pente-fino” no Plano Diretor em busca de impacto por regiões

A proposta de revisão do Plano Diretor, encaminhada no início do mês pela Prefeitura, deve começar a ser analisada hoje pela Procuradoria da Câmara de Goiânia. O despacho do projeto para os procuradores foi feito ontem pelo presidente da…