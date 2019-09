Câmara avalia que aprovação do Plano Diretor pode ficar para 2020

A cúpula da Câmara de Goiânia avalia que, diferentemente da previsão inicial, a votação final do projeto de revisão do Plano Diretor pode ficar para 2020. Conforme o apurado pela coluna, a sinalização foi feita pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), a colegas que manifestaram preocupação com a…