O líder do Governo na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), revela à coluna que os deputados estaduais da base do governador Ronaldo Caiado (DEM) não aceitam “a permanência” do vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Sampaio (Cidadania), no cargo. “A base compreende e apoia a decisão…