Avaliações de Caiado e Iris explicam corrida por apoio do governo e legado irista

As boas avaliações do governador Ronaldo Caiado (DEM) e do prefeito Iris Rezende (MDB), constatadas na primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR sobre as eleições em Goiânia, revelam o principal motivo de os candidatos Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) terem disputado tanto o apoio do Palácio das Esmeraldas quanto o legado da gestão irista. A aliança com Caiado, que tem 53,4% de aprovação (10% de ótimo e 43,4% de bom) e 13,2% de reprovação (7,7% de péssimo e 6,7% de ruim) na capital, chegou a ser tratada como uma condição para Vanderlan entrar na disputa. Nos bastidores, aliados do pessedista diziam que ele só seria candidato com o apoio do Palácio das Esmeraldas, que acabou se confirmando. Situação semelhante explica o movimento de Maguito em busca do envolvimento do Paço Municipal em uma campanha que será marcada pela ausência de Iris. Em tempo: o prefeito é aprovado por 50,2%, sendo 13,3% de ótimo e 36,9% de bom. Sua reprovação é de 13,2% (7,3% de ruim e 6,2% de péssimo).