Aposentadoria de Iris “confunde” e ajuda a deixar eleitor indeciso em Goiânia

A aposentadoria de última hora do prefeito Iris Rezende (MDB), que anunciou a decisão de não tentar a reeleição há um mês, ajuda a explicar os 53,9% de indecisos registrados no levantamento espontâneo da primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR sobre as eleições deste ano (leia nas páginas 4 e 5). Quem avalia é o diretor do instituto, Bráulio…