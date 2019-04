Após sugestão de vereadores, Plano Diretor trará adensamento no Setor Oeste

O projeto de revisão do Plano Diretor chegará à Câmara de Goiânia até o início de maio com a liberação de adensamento de região do Setor Oeste que fica entre o Lago das Rosas e o Setor Coimbra, a última do bairro sem edifícios de grande porte. O argumento para a mudança, segundo o secretário de Planejamento da Prefeitura, Henrique Alves (MDB), é a proximidade com dois eixos importantes, já que esta parte do bairro fica entre as avenidas Anhanguera e Assis Chateubriand. “O adensamento poderá acontecer até uma distância de 350 metros dessas duas avenidas”, explica o auxiliar do prefeito Iris Rezende. A proposta para a área foi vetada na última revisão, feita em 2007, e estava mantida na redação que já se encontra na Casa Civil da Prefeitura. No entanto, houve questionamento dos cinco vereadores indicados para a comissão que avaliou o projeto. “Eles apresentaram estes argumentos (de proximidade com grandes vias) e nós concordamos”, explica Henrique.