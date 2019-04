Alegando erros formais, Iris veta quase metade das emendas impositivas

O prefeito Iris Rezende (MDB) encaminhou relatório à Câmara de Goiânia com os vetos de 71 das 145 emendas impositivas que os 35 vereadores incluíram no orçamento de 2019. Segundo o documento que chegou ontem ao gabinete do presidente da Casa,…