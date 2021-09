Agenor Mariano sobre insatisfeitos: “Querem que o MDB lance candidato?”

Defensor da aliança entre o MDB e o DEM do governador Ronaldo Caiado, o ex-vice-prefeito de Goiânia Agenor Mariano questiona a posição de integrantes da base aliada que estão insatisfeitos com a união, especialmente do grupo de ex-emedebistas. “Essa ala de ex-emedebistas gostaria que não apoiássemos o governador e lançássemos candidato próprio? É…