Adib e Nelto se irritam com filiação de prefeita ao DEM

O deputado federal José Nelto, que tem o comando do Podemos em Goiás, não esconde a irritação com as filiações da prefeita de Pires do Rio, Cida Tomazini, e de seu marido, o ex-deputado estadual Chico Tomazini, ao DEM do governador Ronaldo Caiado. Ao comentar o caso, o parlamentar parte para cima de Lívio Luciano. Assessor especial de Caiado e presidente do DEM metropolitano, ele foi o…